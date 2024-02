Test di medicina 2024, date e modalità delle prove: torna il «Concorsone», aumenta il tempo a disposizione

Il Mur ha deciso la procedura di selezione per l’ingresso alla facoltà, anche tenendo conto della sentenza del Tar che ha bocciato la graduatoria 2023 per gli studenti del quarto anno

Le prove di ammissione alle facoltà di Medicina si svolgeranno il 28 maggio e il 30 luglio. Lo ha stabilito il ministero dell’Università e della ricerca. I test sono aperti agli studenti del quinto anno, che avranno la possibilità di usufruire di entrambi i tentativi. Nel 2025 si cambierà ancora, ma intanto sono tante le differenze rispetto allo scorso anno. A partire dai Tolc, utilizzati per la prima volta nei testi di Meidcina nel 2023 e bocciati dal Tar della Lazio. Si trattava dei quiz individuali, di norma diversi per ciascun partecipante ma di difficoltà analoga, composti da quesiti selezionati automaticamente con criteri di equalizzazione per renderli omogenei tra loro. Si torna quindi al «Concorsone», la prova con quesiti uguali e che si svolge nella stessa data per tutti e tutte. Nei quiz rispetto al passato si darà maggior peso alla biologia, alla chimica e alla logica, mentre diminuiscono le domande di cultura generale, fisica e matematica. Viene anche archiviata anche la modalità online, e si tornerà alle prove su carta.

Test di medicina 2024, il quiz

Il Mur ha previsto una prova composta da 60 domande a risposta multipla. La durata del test è di 100 minuti, anziché i consueti 50. I quesiti saranno così ripartiti: 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite durante gli studi, 5 di ragionamento logico, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di matematica e fisica. Ogni candidato avrà cinque risposte possibili per ogni domanda: una risposta giusta vale 1,5 punti, una sbagliata ne fa perdere 0,4 e ogni risposta non data vale 0.

Come prepararsi alla prova d’ammissione

Venti giorni prima dei test, e quindi l’8 maggio e il 10 luglio, il Cisia – il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – pubblicherà su una banca dati aperta e pubblica 3.500 domande per ogni prova sulle quali potranno prepararsi i candidati. Tra queste, verranno selezionate casualmente le 60 domande del test valido per l’ingresso alla facoltà. A fine agosto verrà pubblicato il risultato migliore dal quale scaturirà la graduatoria. Riguardo alla posizione degli studenti del quarto anno che nel 2023 hanno affrontato il test per per l’ammissione, il tar ha cancellato la graduatoria. Il Mur ha diffuso una nota sottolineando di essere consapevole che «questi studenti hanno maturato un interesse legittimo, ottenuto basandosi su norme in vigore. Quindi, nel totale riguardo della sentenza del Tar e nell’assoluto rispetto del Consiglio di Stato dove gli stessi avvocati hanno presentato ricorso non avendo ottenuto alcun tipo di soddisfazione per i propri clienti-studenti dalla decisione del Tribunale amministrativo, stiamo studiando una qualche forma di tutela che salvaguardi la loro posizione». Si tratta di circa 3mila studenti che dovranno ora sostenere nuovamente il test di ammissione.

