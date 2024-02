Blitz di Ultima Generazione agli Uffizi, 20mila euro di multa all’eco-attivista: «Evidente l’assenza di una bussola morale in questo governo»

Ventimila euro di multa per aver attaccato con scotch di carta immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio sul vetro della Venere di Botticelli agli Uffizi di Firenze. È quanto si apprende dagli eco-attivisti di Ultima Generazione: «20.000 euro per – letteralmente – niente. Giordano aveva usato lo scotch di carta per incollare delle immagini di Campi Bisenzio sotto il fango sulla teca della Venere di Botticelli. È evidente l’assenza di una bussola morale in questo Governo», scrivono in una nota. Si tratta della prima applicazione della cosiddetta legge sulle eco-proteste che prevede sanzioni che vanno dai 20mila ai 60mila euro per chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

