Parma, professoressa insultata in classe poi aggredita in strada: rincorsa e presa a sassate dagli studenti delle medie

Una professoressa è stata prima insultata in classe poi inseguita per strada da un gruppo di suoi studenti delle medie, a Parma. Nella denuncia presentata in Questura, la donna ha spiegato che uno dei ragazzi ha raccolto da terra un sasso e gliel’ha lanciato contro, all’altezza della testa. L’insegnante se ne è accorta in tempo ed è riuscita a schivarlo per pochi centimetri, per poi allontanarsi velocemente. Le offese erano cominciate a scuola, durante le lezioni. La professoressa della scuola secondaria di primo grado nel quartiere Montanara è poi uscita dall’istituto ma alcuni studenti l’hanno seguita e rincorsa continuando a infastidirla, fino a quando uno di loro ha anche lanciato una pietra mentre erano in Via Sbravati, nei pressi della chiesa delle S.S. Stimmate.

