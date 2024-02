Venezia, proteste contro la ministra Bernini all’inaugurazione di Ca’ Foscari: tensione tra studenti e polizia – Il video

Momenti di tensione a Venezia durante l’inaugurazione dell’anno accademico di Ca’ Foscari al Teatro Goldoni. Il collettivo studentesco “Liberi Saperi Critici” ha protestato contro la presenza della ministra dell’Università Anna Maria Bernini. «Mancano di investimenti per le case e l’Università, ma il governo sostiene con le armi le stragi di bambini palestinesi», denunciano gli studenti contestatori. «Nessuna complicità con chi arma un genocidio», si legge in uno dei loro cartelli. E ancora: «Basta studentati di lusso». Immediato l’intervento della polizia, che ha respinto gli studenti. Questi ultimi, circa una trentina, hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine di fronte al Teatro, ma sono stati bloccati e spinti dagli scudi degli agenti antisommossa. «Troviamo inaccettabile la violenza con cui siamo stati trattati, ma non possiamo neanche dirci sorpresi: sono giorni che studenti e movimenti vengono manganellati in tutta Italia senza remore. Evidentemente le voci del dissenso fanno paura», lamentano i ragazzi in protesta.

La replica della ministra

«Le proteste sono legittime, ma i fatti sono più forti delle parole», è la replica della ministra. In risposta alle accuse di mancati investimenti per le università, ricorda gli 850 milioni di euro investiti nel 2024 per le borse di studio degli universitari. «Mai nessun governo ha investito tanto», chiosa la ministra. «Abbiamo tre strumenti: il Pnrr, una legge che finanzia le residenze e accordi con il Demanio. Non sono annunci, ma fatti: ogni settimana si inaugurano almeno due studentati in giro per l’Italia», conclude Bernini. Ma non ne vogliono sapere gli studenti: «Questa è la passerella politica di un Governo che non fa altro che tagliare fondi a università, scuola e ricerca. Mentre sul palco del Goldoni rettori, assessori, e ministri mettono in scena un triste teatrino fatto di auto elogi e menzogne sui loro risultati, gli studenti sono lasciati fuori, alla cruda realtà di un sistema universitario carente e definanziato».

