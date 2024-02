«Se mi lasci farò del male alla tua famiglia»: i messaggi di Christian Sodano a Desirée Amato prima degli omicidi di Cisterna di Latina

«Se mi lasci farò del male alla tua famiglia, ti farò provare lo stesso dolore che provo io». Questo scriveva alla sua fidanzata Christian Sodano, che ha ucciso Renée Amato e Nicoletta Zomparelli a Cisterna di Latina. Desirée Amato aveva litigato con il fidanzato che martedì ha impugnato la pistola per uccidere sua madre e sua sorella. Lei adesso è distrutta: «Se avessi parlato prima, se avessi spiegato tutto…». Lui invece «è apparso dissociato, sofferente ma non consapevole di ciò che ha fatto. Racconta tutto come se fosse stato spettatore, non protagonista», dicono i suoi avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi. «Si era tatuato il nome di mia nipote sul petto e non stavano insieme nemmeno da un anno», riferisce il nonno di Desirée Giovanni Zomparelli.

Due settimane a Cuba

Desirée aveva deciso di lasciare Christian da prima della vacanza di famiglia a Cuba. Ma la madre l’aveva convinta a lasciarlo partire con loro: «Ormai ha pagato, non è giusto fargli perdere soldi». Lui aveva dormito nel villino con loro prima degli omicidi. Il pm Valerio De Luca e il procuratore Giuseppe De Falco al momento escludono la premeditazione. Verrà sentita anche l’ex fidanzata di Sodano. Anche lei lo aveva lasciato per i suoi comportamenti ossessivi. Ma senza denunciarlo.

Leggi anche: