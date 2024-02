Strage in cantiere a Firenze, la ditta appaltatrice presieduta dall’ex ministro Alfano: è la stessa dell’incidente a Genova nel 2023

Un anno fa un altro crollo in un cantiere per un supermercato Esselunga a San Benigno. Tre operai rimasero feriti

Poco più di un anno tra un incidente e l’altro, con esiti completamente diversi. L’azienda committente e la ditta appaltatrice, coinvolte nel crollo nel cantiere Esselunga di Firenze che ha tolto la vita a quattro persone lasciandone una dispersa, sono le stesse di un altro incidente simile, verificatosi il 10 febbraio del 2023 a Genova. In zona San Benigno, tre operai erano rimasti feriti a causa del cedimento di una rampa del parcheggio installata presso la nuova Esselunga. L’azienda immobiliare è La Villata Spa, partecipata al 100% dalla catena di supermercati, presieduta dall’ex ministro Angelino Alfano. Esselunga ha acquisito l’intera società pochi mesi fa acquistando il 32,5% che era posseduto da Unicredit al prezzo di 435 milioni. L’esecutrice dei lavori è l’Aep, Attività Edilizie Pavesi. Ha sede a Pieve del Cairo in provincia di Pavia.

Alfano presidente della ditta immobiliare del crollo di Firenze

Ex delfino di Silvio Berlusconi, Alfano è stato ministro della Giustizia nel governo Berlusconi IV e ministro dell’Interno dei governi Letta e Renzi. Oggi, Alfano non è solo presidente di La Villata, ma partner dello studio legale Bonelli Erede. Secondo quanto riporta l’edizione fiorentina di Repubblica, ad assicurargli il ruolo di rilievo sarebbero stati i buoni rapporti con Marina Sylvia Capriotti, la figlia di Bernardo Capriotti, il fondatore di Esselunga, e di Giuliana Gagliardi, la moglie, oggi entrambi defunti. Lo studio di ingegneria che ha lavorato al progetto, si legge sul cartello affisso all’esterno del cantiere, è invece quello di Marco Passaleva, titolare di diverse opere a Firenze e dintorni. Lo stesso Passaleva specifica a Repubblica di non essere lui il progettista del prefabbricato interessato dal crollo.

