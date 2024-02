Firenze, crolla un muro nel cantiere del supermercato: 3 morti, cinque operai dispersi

In un cantiere nella periferia di Firenze, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga, si è verificato un tragico incidente. Sarebbe infatti crollato un muro di contenimento in via Mariti, nell’area dell’ex Panificio militare: un incidente che avrebbe coinvolto 8 persone, secondo quanto fa sapere il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. I morti sarebbero tre, mentre per ora i dispersi si attestano a 5. Ma tre operai sono stati estratti vivi e sono stati trasportati all’ospedale di Careggi. Le verifiche sono ancora in corso per accertare il numero delle persone coinvolte. Sul posto vigili del fuoco e polizia. «Ci sono purtroppo delle persone senza vita», ha confermato Giani. «Tutte le forze – ha aggiunto – stanno lavorando al massimo per estrarre altre 3 persone al momento sotto le macerie».

Trave di cemento

Secondo una prima ricostruzione una trave di cemento sarebbe crollata causando le morti degli operai. Gli addetti stavano montando prefabbricati. «Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti – ha scritto ancora Giani -. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. Forza». Secondo i pompieri si sarebbe verificato un importante crollo di uno dei piloni principali del cantiere. Le ricerche delle altre persone sono in corso. Rimane la paura dei commercianti e residente in zona, che come riporta il Corriere affermano: «Devono bloccare tutto, non è sicuro, la struttura potrebbe cedere su via Giovanni da Empoli». «Alle 8,30 circa – racconta il titolare del bar Uffa – abbiamo sentito come una specie di terremoto. Poi sono arrivate le urla di aiuto. È stato orrendo».

Notizia in aggiornamento

