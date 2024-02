Rosa Deriu: la miss Mamma d’Italia candidata con Forza Italia in Sardegna

La sua sfida: «Con me i posti di lavoro o altre stupidaggini simili non funzionano, con me funziona la trasparenza»

Rosa Deriu, vincitrice dei premi Fashion Gold 2018 e Lady Spettacolo Apple 19, finalista nazionale a Miss Mamma d’Italia 2018, attrice e opinionista tv, punta alla politica. È candidata alle elezioni regionali in Sardegna nella lista di Forza Italia, a Oristano. Deriu, racconta Il Fatto, è nata a Ittiri vicino Sassari. Si è laureata in Giurisprudenza prima di diventare collaboratrice della Nuova Sardegna e dell’Unione Sarda. Ha avuto un programma su Videolina nel 1999. E ora lancia la sfida per la Sardegna: «Per me, da mamma sono importanti i giovani e le loro problematiche, le donne e la loro tutela, soprattutto contro la violenza nei loro confronti, gli animali, perché vengano tutelati di più, e tutto ciò che può migliorare la quotidianità. Siete liberi di votarmi o meno, è una vostra scelta, e io in cambio, se lo farete, darò solo un grande impegno. Con me i posti di lavoro o altre stupidaggini simili non funzionano, con me funziona la trasparenza».

