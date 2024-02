Jannik Sinner trionfa agli Atp 500 di Rotterdam e consolida il terzo posto nel ranking: il successo in finale contro de Minaur

Jannik Sinner trionfa agli Atp 500 di Rotterdam in due set contro l’australiano Alex de Minaur e consolida il terzo posto nel ranking mondiale che aveva ottenuto qualificandosi alla finale del torneo olandese, scavalcando Daniil Medvedev. Non si è trattato di un match banale quello contro de Minaur, nono nel ranking. Dopo un avvio in discesa, grazie al break ottenuto nei primi game dall’italiano, l’australiano si è opposto con velocità negli scambi e il primo set si è concluso sul 7-5, dopo diversi set point annullati. Nessun calo per de Minaur nel secondo tempo, e anzi il match si è acceso: break di Sinner, contro break dell’avversario, ancora break dell’altoatesino che si è portato sul 5-3, per poi chiudere la partita 6-4. Sinner alza ancora un trofeo dopo il successo storico agli Australian Open di appena tre settimane fa. «Un grazie enorme al pubblico: siete un pubblico corretto, rispettate gli avversari anche quando in campo ci sono atleti olandesi. È uno dei motivi per cui mi piace partecipare a questo torneo, ci vediamo l’anno prossimo», ha detto Sinner a fine partita.

