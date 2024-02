Atp Rotterdam 500, Sinner va in finale e sale al terzo posto del ranking mondiale: affronterà De Minaur

Ancora una vittoria per Jannik Sinner, che in semifinale agli Atp 500 di Rotterdam vince contro l’olandese Tallon Griekspoor in 2 set, 6-2, 6-4 e diventerà così il numero 3 al mondo nella classifica Atp. Il 22enne, fresco vincitore degli Australian Open, aveva superato i quarti dopo il ritiro del canadese Milos Raonic e torna a giocarsi una finale conquistando la sua 201esima vittoria in carriera. Domenica 18 febbraio alle 15.30 inizierà il match contro l’australiano Alex De Minaur, numero 11 del mondo, che nella sua semifinale ha superato il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-4 6-3. L’accesso alla finale garantisce all’azzurro l’ascesa al terzo posto del ranking mondiale, che potrebbe essere già certificata nella classifica di lunedì prossimo se domani dovesse battere l’australiano Alex De Minaur, ma comunque lo sarà in quella del 26 febbraio.

