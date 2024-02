La pilota Giulia Schiff, il giudice Rosario Aitala e gli altri. Chi sono i 25 italiani ricercati in Russia

Sono 25 gli italiani nella lista di oltre 96 mila persone che risultano attualmente ricercate dalle forze dell’ordine russe. Tra gli italiani, il nome che spicca di più è quello di Giulia Schiff, pilota italiana arruolatasi in ucraina per combattere l’invasione nel Donbass. In passato la 24enne si è detta pronta a morire per l’Ucraina, il Paese dove ha trovato l’amore. La giovane di Mira (Venezia), infatti, ha sposato un soldato ucraino conosciuto sul campo di battaglia. Dopo il matrimonio, al castello Bevilacqua in provincia di Verona, la foreign fighter ha lasciato i combattimenti, anche se rimane stanziata in uUcraina, dove si dedica alla raccolta di fondi per i cittadini ucraini in difficoltà. Lo scorso anno, Schiff aveva denunciato di essere stata picchiata e maltrattata nel corso di un rito figlio del nonnismo dell’aeronautica militare italiana, in occasione della consegna del suo brevetto di volo.

Chi è Rosario Aitala, giudice italiano ricercato in Russia

Spicca anche il nome del giudice italiano Rosario Aitala. Il motivo? Ha emesso un mandato d’arresto contro il presidente Putin. Il volto del giudice della corte penale internazionale è apparso ance in alcuni manifesti, affissi nelle città russe. Secondo le autorità russe, infatti, il Vladimir Putin è notoriamente innocente, e per questo Aitala è stato incriminato in contumacia. La sentenza contro lo zar – riporta Rai News – sarebbe stata emessa in maniera consapevolmente illegale. Tra i profili di rilievo internazionale, si nota il nome della premier estone Kaja Kallas, probabilmente a causa della distruzione dei monumenti legati al periodo sovietico nel Paese Baltico.

SOTA / Foto segnaletica del giudice italiano Rosario Aitala

I 25 italiani ricercati in Russia – la lista completa

A pubblicare la lista su X è Alessandro Orlowski esperto italiano di propaganda informatica. L’elenco completo, in cirillico non disponibile interamente sul sito ministero degli Affari Esteri di Mosca, dove però è possibile effettuare una ricerca per nomi. La lista intera è stata rilasciata e analizzata nel dettaglio da Mediazona, testata giornalistica indipendente e antiregime della Russia che ha reso il file disponibile su GitHub. Di seguito la lista dei 25 italiani ricercati in Russia: Folco Renzo, Quinto Spinelli, Scaroni Giovanni Arsenio, Procope Ubaldo, Musco Giuseppe Umberto, Duzioni Filippo Paolo, Crisci Nino Gaetano, Vittorio Dordi, Gambino Salvatore, Rossini Felice Vito, Galletti Claudio Aliotta Gianluca, Lortikipanidze Besarion Gogievich, Scolozzi Pasquale, Bucci Roberto Carlo, Lanfredini Sandro, Angelucci Matteo, Riccolio Luca, Ballardini Leo Natale, Palli Marciano, Fabiani Massimo, Chiappalone Kevin, Di Massa Giovanni.

