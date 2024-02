Trovato morto il 73enne scomparso a Bolzano, sul corpo ferite da morso: l’ipotesi dell’aggressione di un lupo

Dopo una notte di ricerche, l’anziano è stato ritrovato in gravi condizioni in un prato in provincia di Bolzano

Potrebbe essere stato sbranato da un lupo o un cane Albert Stocker, il 73enne morto all’ospedale di Bolzano e ritrovato questa mattina 19 febbraio, dopo che era scomparso da ieri. L’anziano di Volturno era stato rintracciato già in un grave stato di ipotermia e diverse ferite in un prato vicino a Bressanone. Si attende ora l’esame del Dna per stabilire se le ferite siano state causate da un lupo o un cane. Stocker aveva profonde ferite da morso al collo, all’inguine, all’addome e alle braccia.

La scomparsa

Il 73enne era scomparso nel tardo pomeriggio di domenica 18 febbraio, quando si sarebbe trovato alla fermata del bus al Castello di Velturno alle 17.15. La mattina successiva, verso le 7.20, una donna con il proprio cane ha trovato l’anziano sdraiato in un prato vicino al campo sportivo di Pinzago. Gli operatori del 118 hanno tentato subito di rianimarlo, prima del trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Bolzano, dove era arrivato già in condizioni disperate.

Le polemiche sui lupi

Gli indumenti del 73enne sono stati inviati al laboratorio scientifico dei carabinieri della compagnia di Bressanone, che entro un paio di giorni dovrebbero provare a chiarire quale animale possa aver aggredito l’uomo. Come riporta il Corriere del Trentino, negli ultimi anni sono cresciute le polemiche per l’aumento drastico della popolazione di lupi nei boschi. Un sondaggio recente ha fatto emergere che otto altoatesini su dieci sono contrari alla diffusione selvaggia dei lupi. Un fenomeno più volte denunciato soprattutto dagli agricoltori.

