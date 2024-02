Il carro di Carnevale che trolla Chiara Ferragni: pensati libera… dalle manette – Il video

Pandoro e uova di Pasqua in cartapesta: così l’influencer è stata presa in giro a Carnevale, come mostra un video diventato virale sui social

«Pensati libera»: sembra che lo slogan che Chiara Ferragni sfoggiò su una stola nel corso del Festival di Sanremo, in qualità di co-conduttrice d’eccezione, si sia ormai rivoltato contro di lei. La frase pensata per mandare un messaggio di emancipazione (tra l’altro oggetto di accuse di plagio da parte della street artist Cicatrici.nere, che ne rivendicò la paternità), assume infatti tutto un altro significato alla luce della recente bufera abbattutasi sull’influencer. E così su un carro di carnevale dove troneggia l’occhio simbolo del brand di Ferragni, le due parole vengono associate alle manette. Mentre al di sopra della vettura, le classiche decorazioni in cartapesta vengono plasmate per assumere le sembianze di un pandoro e di un uovo di Pasqua. Un riferimento molto chiaro alla multa dell’Antitrust da un milione di euro circa ricevuta a dicembre, quando l’autorità aveva punito le società dell’influencer e la Balocco per la presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro «Pink Christmas». Ma anche all’operazione commerciale relativa alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, di cui l’influencer è stata testimonial. Anche per questa vicenda, oltre a quella della bambola Trudi e del Pandoro, Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l’ipotesi di truffa aggravata. Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco ha ipotizzato un schema di comportamento illegale e un vero e proprio “sistema” di beneficenza.

Leggi anche: