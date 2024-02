Fedez non molla e invita di nuovo Selvaggia Lucarelli: «Facile fare la bulletta, vieni o non vieni?» – Il video

I numeri della puntata di Muschio Selvaggio con Marco Travaglio e Davide Capezzone sono andati meglio del previsto. È lo stesso Fedez che lo sottolinea in una storia su Instagram, dopo che soprattutto lo scontro con il direttore del Fatto quotidiano in difesa di Selvaggia Lucarelli è diventato virale. Fedez però non sembra arrendersi e spera che la giornalista alla fine accetti l’invito per andare ospite del suo podcast. Anche dopo la risposta di Lucarelli a quel confronto da cui il rapper sembra essere uscito un po’ sconfitto. Sul suo profilo Instagram, la giornalista aveva commentato:

Solidarietà a Chiara Ferragni che pagherà centinaia di migliaia di euro tra consulenti, legali e taskforce per poi ritrovarsi accanto un tizio che invita nel suo podcast Marco Travaglio convinto di:

A) tendergli un’imboscata B) possedere dialettica e cultura per poter uscire vincente da un confronto con Marco Travaglio, anziché bofonchiare paonazzo per 40 minuti “Però Selvaggia è kattiva” (poi dice che Luis Sal se ne è andato per non reggergli il moccolo, strano). C) Convincere qualcuno che il problema sia la storia dello squalo e non il Pandoro D) Convincere che davvero lui si ponga il problema della protezione delle persone più fragili sul web, quando ci mostra i suoi minori dall’ecografia in poi e nelle situazioni più intime e private. E) Avere accanto Capezzone e giudicare il mio giornalismo anziché quello di Libero e di Capezzone (ricordare i meme e gli sberleffi di Capezzone su Murgia o Saviano, le frasi infelici sui migranti, su Bellanova, sulla teoria gender o di quando scrisse che il carabiniere Raga era stato ammazzato da due nordafricani gli pareva brutto, vuoi mettere l’ennesima puntata sulla raccolta fondi e lo squalo!) F) Tentare invano di delegittimare chi gli ha rotto il giocattolo (io) non rendendosi conto di ridicolizzare se stesso e, cosa ancora più grave, far ridicolizzare dai suoi ospiti sua moglie che in questo momento non ha bisogno di altri danni reputazionali.

Il contrattacco di Fedez

Letta quella risposta, Fedez dice che insieme ai suoi collaboratori è rimasto «un po’ basito». E ricorda le parole di Matteo Mariotti della puntata precedente: «La scorsa settimana, un ragazzo di 20 anni che ha avuto la gamba amputata da uno squalo ha asserito di aver pensato al suicidio dopo un tuo articolo e ti ha invitato a un dibattito pubblico, senza tagli, così come abbiamo fato noi con Travaglio. E si parla civilmente, si dibatte civilmente, come sempre invece l’atteggiamento da bulletta che si nasconde dietro le stories e la domanda è: vieni o non vieni? Perché è troppo facile fare la bulletta dietro le tue storie di Instagram, sarebbe fantastico averti come ospite e dibattere civilmente, senza alcuni tipo di taglio come abbiamo fatto con Travaglio». Lo stesso Fedez però non sembra avere molte speranze: «Non credo che verrà».

