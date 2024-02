Inter-Atletico Madrid, in tribuna ci sarà Kanye West. Nel suo ultimo album i cori della Curva Nord

Stasera in tribuna allo Stadio San Siro di Milano, in occasione degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid ci sarà anche Kanye West. L’occasione sarebbe già di per sé ghiotta per un appassionato di calcio come lui, ma in realtà il legame tra il rapper di Chicago e l’Italia, e in particolare con la squadra guidata da Simone Inzaghi, è oggi più che mai stretto. Infatti Kanye West, uno dei più controversi personaggi dello showbiz musicale mondiale, si trova in Italia perché giovedì 22 al Forum di Assago di Milano e sabato 24 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna presenterà Vultures 1, il suo nuovo album. Non un concerto ma un listening party, una sorta di ascolto guidato del disco in presenza dell’artista stesso, che ha definito l’evento come una «Hi-Fidelity Audio Experience». I biglietti sono andati a ruba nonostante Vultures 1, che di fatto inaugura l’avventura del superduo ¥$, formato insieme al cantautore Ty Dolla $ign, si sia trascinato dietro una valanga di commenti negativi, al netto di valutazioni critiche, pressoché tutti legati alle forti prese di posizione di cui West, che nel frattempo avrebbe anche cambiato nome d’arte in Ye, negli ultimi anni si è reso protagonista. Polemiche poco avvertite in Italia, prima di tutto perché l’album è uscito il 9 febbraio, proprio mentre il nostro Paese era ipnotizzato dal Festival di Sanremo, e poi perché il rapper ha scelto di inserire nei brani Stars e Carnival i cori di duecento tifosi della Curva Nord dell’Inter. Il secondo singolo tra l’altro in questo momento sta trainando nella Global Chart di Spotify l’intero album come più alta nuova entrata della settimana.

Ma l’idea, seppur poco usuale – di solito è il tifo organizzato ad appropriarsi dell’efficacia della musica – sorprende fino ad un certo punto. Quello con l’Italia è un legame intenso, a partire dal 2014 quando ha scelto Firenze per il matrimonio con Kim Kardashian, dalla quale ha avuto quattro figli; tra questi Saint, nemmeno 10 anni ma grande amante di calcio e stasera accanto a lui allo stadio. Non si tratta nemmeno della prima volta del rapper da spettatore in uno stadio italiano, lo scorso autunno per esempio era sugli spalti di Genoa-Milan, immortalato con la maglia della squadra di casa in una foto che poi ha fatto il giro del mondo. Ma non solo, Vultures 1 ha un altro importante elemento tricolore, il video di Talking, quarta traccia dell’album, porta la firma dei nostri fratelli D’Innocenzo, due dei nuovi visionari del cinema italiano, Orso d’argento per la migliore sceneggiatura al 70° Festival Internazionale del Cinema di Berlino per Favolacce. Damiano e Fabio non hanno mai negato una smisurata passione per la musica di Ye, tant’è che hanno scelto Off The Grid, singolo estratto da Donda (2021), per sfilare alla Mostra del cinema di Venezia in occasione della presentazione del loro terzo film America Latina. Il quadro sarebbe quasi perfetto se la sua nuova compagna, Bianca Censori, designer di architettura per il marchio di moda di West Yeezy, proprietà dello stesso Kanye West, fosse italiana come il suo nome suggerisce. Ma si tratta di una donna australiana e non si sa con certezza nemmeno se il loro matrimonio sia realmente valido visto che pare sia stato talmente intimo che nemmeno gli amici più stretti fossero presenti. Ciò non toglie che i due siano stati visti più volte in Italia, tra Roma, Firenze, Milano, Venezia e Genova.

Leggi anche: