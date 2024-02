Napoli, i tre fratellini che hanno incendiato una giostra: «Il più piccolo ha tre anni»

Tre fratelli di 11, 8 e 3 anni hanno dato alle fiamme alcune cartacce con un accendino in un parco finendo per bruciare una giostrina. Sfuggiti al controllo della madre, hanno colpito in un parco comunale nella città di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno consentito di scoprire i tre piccoli. La madre è stata segnalata dai carabinieri all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato.

