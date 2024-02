Il test nucleare fallito che imbarazza il Regno Unito: «Il missile è caduto nell’Oceano dopo pochi metri»

Dopo il primo flop nel 2016, è fallito anche il secondo lancio di prova del missile nucleare britannico Trident. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal Sun, il test è avvenuto lo scorso 30 gennaio alla presenza del ministro della Difesa, Grant Shapps, a bordo del sottomarino Vanguard. Assieme a lui, il comandante della Marina Britannica, Ben Key. Il missile, partito proprio dal sommergibile, sarebbe precipitato nell’Oceano Atlantico in un tratto di mare visibile allo stesso veicolo. La traiettoria doveva essere di oltre 9mila chilometri, ma si è conclusa in poche decine di metri. Il ministero della Difesa si è limitato a confermare che si è verificata «un’anomalia». Una fonte ministeriale ha tentato di smorzare la portata dell’incidente parlando alla Bbc di «un problema specifico legato esclusivamente a una condizione da test» e assicurando che la deterrenza nucleare del Regno resta «sicura ed efficace». Eppure l’incidente è stato «davvero imbarazzante» tanto per la Gran Bretagna quanto per la società che produce il missile Trident, sottolinea la stessa tv britannica.

«Un flop preoccupante»

Secondo quanto emerso finora, pare che il problema sia stato innescato a causa di un difetto al sistema di volo. La fonte ministeriale ha tenuto, però, a precisare che il missile Trident «resta un’arma efficace in grado di essere assolutamente sparata in un’ipotetica situazione reale di conflitto». Non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli per motivi di «sicurezza nazionale». Nonostante le parziali rassicurazioni del ministero della Difesa, c’è fermento in Parlamento: l’opposizione laburista ha sollecitato il governo a chiarire l’accaduto e ha definito «preoccupante» il flop del missile. Intanto, gli attivisti pacifisti della Campaign for Nuclear Disarmament (Cnd) tornano alla carica contro il nucleare: «Il flop è avvenuto dopo le rivelazioni su una rimessa a nuovo del Trident costata mezzo miliardo di sterline. Questo spreco di denaro pubblico deve finire».

