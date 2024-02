La lezione di Big Mama all’Onu: «Credere nei propri sogni a prescindere da chi si è e da dove si viene» – Il video

Big Mama, fresca di Sanremo, ha parlato oggi al Palazzo di Vetro dell’Onu a New York, davanti a duemila ragazzi tra i 16 e i 17 anni, di bullismo e body shaming. «Ci tengo tantissimo a spiegare un po’ la mia storia per far capire quanto sia importante credere nei propri sogni a prescindere da chi si è e da dove si viene -ha detto l’artista ai microfoni del Tg3-. La cosa che mi colpisce di più in assoluto sono i messaggi di persone che mi dicono: da quando ti ho vista in tv mi sono sentita meglio. Questo perché la rappresentazione è davvero molto importante». «Poter parlare della mia sofferenza come un qualcosa di superato e ormai passato mi rende finalmente tranquilla», ha concluso la cantante.

BigMama è intervenuta nell'aula dell'assemblea dell'Onu a New York, di fronte a una platea di duemila giovani, per portare il suo messaggio contro body shaming e bullismo pic.twitter.com/GNIyr5pOPF

— Tg3 (@Tg3web) February 22, 2024

