«Se chiami tuo figlio Eustachio, ti paghiamo». L’idea del bonus a Matera per chi chiama il suo bimbo come il santo patrono

Nella Città dei Sassi oltre alla Maria Santissima della Bruna, c’è come patrono anche Sant’Eustachio. E secondo l’associazione Maria Santissima della Bruna, che cura proprio le festività di Matera, i lucani si stanno sempre più disaffezionando alla tradizione. Da qui l’idea, riportata da Repubblica, del presidente dell’associazione, Bruno Caiella: «Proponiamo a tutti i ragazzi materani che diventeranno genitori nel 2024 e che vorranno chiamare il proprio figlio Eustachio, un piccolo contributo economico che possa aiutarli nelle primissime fasi di vita del bambino. Un piccolo gesto per ringraziarli della volontà di perpetuare il nome del nostro santo patrono, anche tra le prossime generazioni. Vogliamo che si senta ancora a lungo il nome di Eustachio per le strade di Matera». Sui social c’è chi suggerisce, per par condicio, anche la variante femminile “Bruna”.

(in copertina foto di bady abbas su Unsplash)

