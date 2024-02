Torino, calciatore 12enne muore in ambulanza: era stato dimesso dal pronto soccorso il giorno prima

Tragedia a Castiglione Torinese (Torino) dove un baby calciatore 12enne degli Esordienti della Usd Gassino-San Raffaele è morto la scorsa notte dopo essere arrivato all’ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese. Stando alle prime informazioni, Andrea Vincenzi – questo il suo nome – aveva una sospetta polmonite e mercoledì era andato a farsi visitare al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, ma i medici l’hanno rimandato a casa. In serata, le sue condizioni si sono però aggravate e il giovane è morto durante il trasporto d’urgenza al Regina Margherita. «L’Azienda esprime grande vicinanza alla famiglia e informa che ha immediatamente attivato le dovute verifiche interne, che prevedono qualche giorno di valutazione», scrive la direzione sanitaria. «Da una prima analisi – prosegue la nota – risulta che siano stati effettuati gli accertamenti necessari e siano stati correttamente seguiti i protocolli previsti». Il Gassino San Raffaele ha pubblicato sui social un post per esprimere vicinanza ai genitori: «Il Gassino San Raffaele, nella figura di tutto il consiglio direttivo – scrive su Facebook – si stringe con forza intorno ai genitori di Andrea Vincenzi, nostro giovanissimo atleta classe 2011 che è prematuramente ed improvvisamente scomparso questa notte». La tragedia «ci ha colpiti profondamente – continua – lasciando in tutti noi un profondo dolore e sgomento. Da tutto il Gassino, alla nostra Valeria ed al papà Roberto, le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento immensamente doloroso per la grave perdita». Sulla morte del 12enne è stata avviata un’indagine per chiarire le cause del decesso.

