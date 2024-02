Dietro la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez una lite su Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli?

C’è una lite su Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli dietro la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez? Oppure è stato decisivo Fabio Maria D’Amato, amico e manager di lei? O c’entra qualcosa Eleonora Sesana, l’assistente del rapper volata con lui a Miami subito dopo la crisi? Il giorno dopo l’annuncio dell’addio (e dell’ospitata da Fabio Fazio dell’influencer) le ipotesi sull’addio (o arrivederci?) dei Ferragnez sono tante. E c’è persino chi sostiene che si tratti di una trovata pubblicitaria per far parlare di altro dopo i guai giudiziari che hanno colpito Chiara. Anche se le voci di una crisi si rincorrono dalla scena del bacio con Rosa Chemical al Festival di Sanremo. Mentre lo scoop di Dagospia riportava che Ferragni non era «preparata» alla fuga di Federico Lucia.

La lite e Wanna Marchi

Fedez ha lasciato domenica 18 febbraio l’attico a Citylife dove la coppia abitava con i due figli. Prima, secondo i retroscena, ci sarebbe stata una lite furiosa tra i due. Il Corriere scrive che i due hanno litigato dopo la comparsata di Marco Travaglio nel suo podcast Muschio Selvaggio. Nell’occasione il direttore del Fatto ha difeso la sua opinionista Lucarelli. «Non ce l’ho con lei per il caso Balocco», ha detto Fedez. «Ma più per il fatto che lei e Serena Doe hanno asserito che sono guarito da un cancro al pancreas in 10 giorni perché sono ricco», ha detto Fedez. «Sei fissato con lei perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi», gli ha replicato il giornalista. A quel punto, scrive il quotidiano, lei gli avrebbe intimato di togliere il disturbo. E lui se ne sarebbe andato. Mentre Ferragni avrebbe anche consultato un celebre divorzista per l’affido di Leone e Vittoria.

Fabio D’Amato

Lucarelli invece sul Fatto Quotidiano punta il dito su Fabio D’Amato. L’accusa del rapper alla moglie sarebbe quella di essersi fidata troppo del manager. Che in questo momento rischia di essere sacrificato come un capro espiatorio per la storia della beneficenza. E che proprio Fedez avrebbe indicato come responsabile dello scandalo ai giornalisti amici. C’è anche un’altra storia che circola e che riguarda il cantante. Dopo gli articoli di Libero che attaccavano la moglie Fedez avrebbe telefonato al direttore editoriale Daniele Capezzone per invitarlo nel suo podcast. Mentre sempre a proposito della puntata di Muschio Selvaggio, anche Lucarelli dice che la lite su Wanna Marchi è stata la causa principale dell’addio. Anche perché lei non avrebbe sopportato che lui si sia vantato delle visualizzazioni (oltre un milione). Invece di difendere la moglie dagli attacchi.

Leggi anche: