Fedez sta male, Chiara Ferragni rientra all’improvviso da Parigi. Il rapper in ospedale

Chiara Ferragni era a Parigi dove al momento è in corso la Fashion Week. Nelle storie sul suo profilo aveva pubblicato alcune foto che la ritraevano fare shopping e partecipare a una campagna pubblicitaria. Tutto nell’ordinario quindi. Poi però la stessa imprenditrice ha reso noto che sarebbe dovuta rientrare prima del previsto per una non meglio specificata emergenza. In alcune storie infatti si vede l’influencer stringere la mano dell’amica Chiara Biasi con sopra alcune righe di testo: «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza». Fonti diverse, tra cui il Corriere, confermano che il motivo del rientro della Ferragni sia il ricovero del marito Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. Il cantante è stato male ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Ora sta bene ma si troverebbe ancora in ospedale. Non si hanno ulteriori dettagli sul motivo del ricovero.

La storia su Instagram di Chiara Ferragni che stringe la mano a Chiara Biasi

Il saluto di Davide Marra a Fedez

Il dubbio che si trattasse di qualcosa riguardo la sua famiglia, però, era forte. Più o meno nelle stesse ore Davide Marra, il conduttore di Muschio Selvaggio che fa coppia con Fedez da quando Luis Sal non fa più parte del podcast in diretta su Twitch, ha detto: «Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro». Fedez era l’unico assente dal mega evento organizzato da Marracash, a Milano, a cui hanno partecipato i rapper più noti della scena italiana. Da ricordare che le puntate delle audition di X Factor su SKy in questi giorni sono registrate.

(In copertina Chiara Ferragni e Fedez durante l’evento di presentazione del programma The Ferragnez, foto di Mourad Balti Touati per Ansa)

