Javier Milei incontra Donald Trump e non sta nella pelle: «Make Argentina Great Again!» – Il video

Uno presidente lo è già, seppure da pochi mesi: Javier Milei, l’«anarco-capitalista» che guida l’Argentina dopo il successo a sorpresa nelle elezioni dello scorso novembre. L’altro lo è già stato per quattro anni, ed è in piena campagna elettorale per tornare ad esserlo: Donald Trump, punto di riferimento mondiale dei populisti. I due, che sembrano fatti della stessa pasta – nazionalismo, petto gonfio di fronte a sinistre e rivali vari, sparate e provocazioni senza limite – si sono incontrati questa sera a margine della Cpac, la conferenza dei conservatori Usa in corso a Washington. Il video del breve ma intenso incontro è stato pubblicato su X da Dan Scavino, uno degli dirigenti della campagna di Trump per Usa 2024. Grandi sorrisi, abbracci, strette di mano, e un Milei visibilmente emozionato: «Un onore, un grande piacere incontrarla», lo si sente esclamare, prima di ricoprire Trump di congratulazioni per la sua azione politica, e dirsi certo che lo rincontrerà tra qualche mese quando anche lui sarà (di nuovo) al potere. «Stai facendo grandi cose», gli risponde il tycoon americano, che appare quasi sopraffatto dall’entusiasmo di Milei. «Make Argentina Great Again», gli concede poi, emulando il motto della sua storica prima campagna elettorale, prima di invitare la controparte a sbrigare la pratica delle foto d’occasione. «Viva la libertad, carajo!», gli risponde con il suo, di motto, Milei. Che poi, congedato, si avvia sul palco per tenere il suo discorso alla platea della destra americana (e mondiale, presente anche una delegazione di Fratelli d’Italia).

Leggi anche: