Strage di Erba, Rosa Bazzi esce dal carcere tutti i giorni per lavorare in una cooperativa di pulizie

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì Rosa Bazzi esce dal carcere di Bollate per andare a lavorare in una cooperativa sociale nell’hinterland milanese. A darne notizia è stata la trasmissione Quarto Grado nel corso della puntata di ieri sera 23 febbraio, diffondendo le immagini della donna mentre deposita dei sacchi di immondizia fuori dalla cooperativa per cui lavora. Bazzi, secondo quanto ricostruito dal programma di Mediaset, esce dal carcere ogni mattina attorno alle 7:15 per raggiungere l’azienda con un mezzo dedicato. Dallo scorso gennaio, infatti, alla donna è stata consentita possibilità di svolgere un lavoro esterno dalle mura carcerarie. Nello specifico, si occupa di pulizie al mattino per poi rientrare nel pomeriggio. Intanto, all’orizzonte l’attende la decisione della Corte d’Appello di Brescia sulla richiesta delle revisione del processo, avanzata dagli avvocati della donna e del marito Olindo Romano, entrambi condannati per la strage di Erba in cui vennero uccisi Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini. Unico sopravvissuto è stato l’anziano Mario Frigerio.

