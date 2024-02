«Chiara Ferragni non ha alcuna relazione con Tomaso Trussardi»

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi «non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa». Così un componente dello staff dell’imprenditrice e influencer smentisce all’ANSA le voci circolate in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l’imprenditore, ex marito di Michelle Hunziker. L’imprenditrice digitale sarebbe in crisi con il marito Fedez, uscito di casa una settimana fa dopo un viaggio a Miami. Ieri è uscita un’intervista rilasciata dall’influencer per il Corriere della Sera, fatta periodo prima delle voci di crisi lanciate dal sito Dagospia. Ferragni, travolta dallo scandalo Balocco da mesi oramai, non sta partecipando ad alcun evento della Fashion Week in corso a Milano. Al contrario del marito che si è invece palesato alla sfilata dell’amica Donatella Versace. Senza rilasciare commenti. Anche perché lui ha già chiarito a Pomeriggio Cinque che la priorità per il momento sono i loro due bambini. Ieri a Pomeriggio 5 Davide Maggio, blogger esperto in gossip aveva ipotizzato un terzo incomodo. «Per quanto mi riguarda, la Ferragni c’è chi l’ha consolata per bene. Più indizi? Sai cos’è Myrta, io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre. Per il momento sono due, forse anche due e mezzo». E ancora: «Cosa c’è a Piazza della Scala? C’è un grande teatro e sappiamo che sono appassionati di teatro. Oggi vi aggiungerei una cosa se volete. Ho un consiglio per Dessì (l’inviato Mediaset ndr), io indagherei su un monastero di benedettine. Io ve le lancio, voi approfondite». Ieri sempre Ferragni ha postato un mazzo di fiori ricevuto. Da chi però non è dato saperlo. Del gossip Trussardi-Ferragni ne parlò Dandolo su Oggi, nel lontano 2022.

«Non posso fare nessun commento, mi dispiace», ha detto a margine della sfilata di Luisa Spagnoli, la mamma di Chiara. Sempre sorridente e gentilissima, Marina Di Guardo incalzata dai giornalisti ha più volte ripetuto di non poter rilasciare nessuna dichiarazione. Assente per ovvi motivi la sua primogenita, in questi giorni di fashion week si è vista però la sorella Valentina, ospite da Tod’s, Fendi, Etro e Missoni, tra gli altri. E questa mattina la mamma era invece presente da Luisa Spagnoli.

