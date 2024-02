Sardegna, al via lo scrutinio per le elezioni regionali: i risultati

In Sardegna sono cominciate dalle 7 di stamattina le operazioni di scutinio del voto per l’elezione del presidente della Regione. I componenti delle 1844 sezioni avranno 12 ore di tempo, sino alle 19, per completare tutte le attività con i risultati. Se ci saranno sezioni che non avranno concluso il loro lavoro, i plichi con tutte le schede e i registri saranno chiusi all’interno delle buste sigillate e saranno trasferite ai tribunali delle circoscrizioni territoriali che termineranno le operazioni e verificheranno tutti i risultati. L’affluenza definitiva si è attestata al 52,4%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Leggi anche: