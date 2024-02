Regionali in Sardegna, «l’incubo» della tagliola delle 19. Nel 2019 ci volle quasi un mese per i voti definitivi (ma non per il governatore)

Procede a rilento lo spoglio delle schede elettorali alle regionali in Sardegna. I dati ufficiali che vedono – con poche sezioni scrutinate – il sindaco di Cagliari uscente, Paolo Truzzu, superato dalla candidata di centrosinistra Alessandra Todde, hanno iniziato ad essere pubblicati dopo le 10:30. Le operazioni di spoglio erano, però, cominciate alle 7 di stamattina. I componenti delle 1844 sezioni hanno 12 ore, fino alle 19 di oggi – lunedì 26 febbraio – per completare lo scrutinio. Se si dovesse sforare l’orario previsto, i tempi per la proclamazione di governatori e consigliari regionali si allungherebbero enormemente. La legge sarda prevede infatti che in caso di ritardi nello spoglio (oltre le 12 ore) i plichi con tutte le schede e i registri vengano sigillate e portate ai tribunali delle circoscrizioni territoriali che termineranno le operazioni e verificheranno tutti i risultati.

Nel 2019 ritardi e flop exit poll

Esiste un precedente. Nonostante la vittoria di Christian Solinas alle Regionali del 2019 fosse stata annunciata immediatamente, il giorno successivo (25 febbraio), per la sua proclamazione ufficiale – e dei 60 consiglieri regionali eletti – ci volle circa un mese. Un’attesa infinita dovuta all’impossibilità in molti seggi elettorali di completare lo spoglio nei tempi previsti dalla legge. In quell’occasione le urne furono infatti nuovamente sigillate e andarono ad affollare i rispettivi uffici elettorali circoscrizionali per il conteggio delle schede e la trasmissione dei verbali alla Corte d’appello di Cagliari. L’allora presidente proclamò i risultati definitivi il 20 marzo: Christian Solinas vinse con il 47,79% su Massimo Zedda fermo al 33%. In quell’occasione ci fu, inoltre, un altro ostacolo: il caos degli exit poll della Rai. Diffusi la domenica alle 22 a urne chiuse, i sondaggi indicarono un testa a testa tra Solinas e Zedda, ma il giorno dopo il quadro si rivelò completamente opposto. Il flop dei sondaggisti divenne un caso nazionale con richiesta di spiegazioni ufficiali dei vertici Rai agli istituti demoscopici. Quest’anno nessuna testata nazionale ha azzardato exit poll.

