Barbara D’Urso torna in tv: sarà ospite di Mara Venier a «Domenica In». Vendetta su Mediaset?

Barbara D’Urso tornerà presto a intrattenere il pubblico televisivo del pomeriggio. No, Mediaset non ci ha ripensato: nessun ritorno di fiamma con la conduttrice silurata alla fine della scorsa stagione. Ma dopo mesi di “esilio” a Londra D’Urso sta davvero per tornare in tv. Dall’altra parte del salotto però: in veste di ospite di Mara Venier a Domenica In. La notizia è stata anticipata oggi dal sito specializzato TvBlog. Una vendetta della conduttrice contro la sua ex azienda? O un semplice gesto di amicizia nei confronti di una collega con cui il rapporto è sempre stato leale? Di volere nel suo salotto Barbara D’Urso, d’altra parte, Mara Venier non aveva fatto mistero già a settembre, alla viglia del lancio della nuova (e ultima?) stagione della sua Domenica In: «Il suo contratto scade a dicembre, da gennaio credo che potrebbe anche venire. Spero accetti il mio invito», aveva rivelato a Superguida Tv,. Missione compiuta. La data del ritorno sugli schermi tv, molto atteso a questo punto dai fan, è per domenica prossima 3 marzo. Come la prenderà Myrta Merlino, che ha preso le redini di Pomeriggio Cinque dopo l’uscita di scena di Barbara D’Urso (sin qui non premiata da risultati eclatanti)? Assai probabile che dipenderà anche da quel che la presentatrice-ospite dirà nel salotto “avversario” di Rai 1.

Leggi anche: