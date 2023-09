Mara Venier: «Questa è la mia ultima Domenica In. Ho invitato Barbara D’Urso, spero venga»

Per Mara Venier la stagione di quest’anno sarà l’ultimo atto della sua conduzione di Domenica In, programma che le permise di entrare nelle case degli italiani e che l’ha consacrata come “zia” d’Italia. Un lavoro divenuto gravoso con l’avanzare dell’età e che la impegna per la maggior parte dell’anno, come ha dichiarato alla conferenza stampa di lancio della nuova stagione che inizierà il 17 settembre: «Ci lavoro dieci mesi l’anno. Col tempo penso di dovermi dedicare di più alle persone che amo, a mio marito, i miei figli, i miei nipoti, perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente». Dietro l’addio al programma ci sono quindi motivazioni familiari che però escludono una potenziale crisi con il marito Nicola Carraro: «Voglio vivermi il mio amore anche se pare da qualche parte scrivano che mi sto separando… non lo sapevo». E scherza sul fatto che possa essere l’ennesimo annuncio di un addio poi sempre posticipato: «Stavolta sono fermamente convinta che sia giusto, come mi ha insegnato Renzo Arbore. Lui mi dice sempre che bisogna lasciare quando stai in alto, non quando cadi: è quello che vorrei fare». L’edizione di quest’anno è speciale anche perché saranno trent’anni dall’esordio alla conduzione con Luca Giurato nel ’93. Zia Mara dopo l’interruzione del ’97, tornò alla guida del programma nel 2018- Anche se sarà la sua ultima stagione questo non sarà il capitolo finale della sua carriera: «Non penso finirò questo lavoro, magari farò qualcos’altro, non ho mai avuto tante offerte come da quando sono in età pensionabile». Ha però un ultimo desiderio, come ha rivelato a Superguida Tv, invitare Barbara D’Urso: «Il suo contratto scade a dicembre è probabile, spero che lei accetti il mio invito. Mi piacerebbe molto, da gennaio credo che potrebbe anche venire. È già stata invitata». La puntata del 17 settembre vedrà tra gli ospiti la madre di Giovanbattista Cutolo, Daniela Di Maggio.

La struttura di Domenica in e le tentazioni in Rai

Anche se a fine anno mollerà il timone del programma, Zia Mara ha voluto ritoccare la struttura di Domenica In: «Pur mantenendo sempre lo spazio delle interviste, si occuperà maggiormente di cronaca». Per questo, a dettare la piccola riforma, la stagione si aprirà con la madre del giovane musicista ucciso a Napoli. Ci sarà anche spazio per l’intrattenimento, ecco quindi Carlo Verdone, i Pooh, i The Kolors e Matteo Bocelli, figlio del famoso tenore toscano Andrea. E su potenziali ruoli istituzionali in Rai, la conduttrice glissa così: «No, proprio no. Questo forse lo meriterebbero personaggi come Baudo o Arbore, non certamente io».

