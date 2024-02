Paura sul Gran Sasso, lo snowboarder scivola dalla seggiovia ma si aggrappa alla rete: come l’hanno salvato – Il video

Momenti di paura sugli impianti del Gran Sasso per uno snowboarder scivolato dalla seggiovia di Campo Imperatore. Il 35enne di Roma è scivolato accidentalmente dalla seggiovia, riuscendo però ad aggrapparsi alla rete di protezione. Raggiunto dallo staff della struttura, è stato aiutato a risalire evitando di cadere per diversi metri. Secondo la ricostruzione del Messaggero, l’incidente è avvenuto lo scorso sabato, con le immagini diventate virali sui social. Coinvolti due snowboarder, entrambi caduti dalla seggiovia. Il primo è riuscito a cadere all’interno della rete, il secondo si è aggrappato prima alla tavola dell’amico e poi al bordo della rete. Il primo a lanciarsi in soccorso dei due è stato il medico del soccorso piste, Augusto Carducci, aiutato poi dai militari e da una guida alpina.

Leggi anche: