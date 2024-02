Lite Fedez-Luis Sal, Selvaggia Lucarelli coglie al volo la sentenza di Milano: «Pronta per Muschio Selvaggia»

Ora che la controversia legale tra Fedez e Luis Sal sul podcast “Mucchio Selvaggio” è giunta a un primo esito giudiziario, con le quote della società del rapper congelate dal tribunale di Milano, c’è chi subito ironizza. Selvaggia Lucarelli, acerrima nemica di Fedez, commenta al volo la notizia su Instagram e scrive: «Nel caso accetto l’invito, Luis». Il riferimento è chiaramente all’invito (per ora mai accolto) che il rapper ha fatto più volte alla giornalista come ospite del podcast. In una seconda storia su Instagram, Lucarelli ha pubblicato un fotomontaggio ironico che vede il suo volto al posto di quello di Fedez e sotto il titolo del possibile nuovo podcast: «Muschio Selvaggia».

Leggi anche: