Roma, un rottweiler azzanna una ragazza: «Ho dovuto prenderlo per i testicoli per staccarlo»

Un rottweiler ha assalito e morso domenica 25 febbraio una ragazza di 16 anni nel giardino di un condominio in via Buzzi nel quartiere Laurentino a Roma. La ragazza si è salvata grazie all’intervento dei vicini di casa. Ma è rimasta gravemente ferita alla gamba. La ragazza era in giro con il suo meticcio quando ha incontrato una condomina che aveva al guinzaglio il rottweiler. Il cane si è liberato, ha fatto cadere la ragazza e ha attaccato il meticcio. Lei si è messa in mezzo ed è stata aggredita con un morso al polpaccio destro. Solo l’intervento del fidanzato, ferito anche lui, ha fermato il cane. La ragazza è stata trasportata al Sant’Eugenio, dove i medici le hanno suturato le ferite con 50 punti. Solo sulla gamba c’era una lesione di 20 centimetri. Poi le dimissioni, con prognosi di 60 giorni.

«A me è andata meglio di lei, ho solo qualche ferita lieve. Ma vi assicuro che è stato davvero spaventoso», ha raccontato il fidanzato. Una scena così non la dimenticherò mai. C’era sangue ovunque. Su di lei, sui cani, a terra…», ha invece detto uno dei testimoni. Che è riuscito a staccare il cane dalla giovane: «Non è stato facile, ma dovevo riuscirci. Non potevo permettere che l’ammazzasse». Il metodo è stato spiccio: «Prima ho provato a tirare via lei, ma niente. Poi ho iniziato a dare i calci al cane, ma non si staccava. Così l’ho preso per i testicoli e solo in quel momento ha mollato la presa. Allora l’ho allontanato mettendolo nell’androne del palazzo e ho chiamato i soccorsi. Non so come sarebbe finita se non fossi riuscito a portar via il cane. Non ci voglio nemmeno pensare». Il rottweiler è stato portato in un canile. La polizia ha aperto un’indagine.

In copertina: immagine di repertorio

