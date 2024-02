Russia, la repressione non si ferma: arrestato l’avvocato di Alexei Navalny. Aveva accompagnato la madre a chiedere la restituzione del corpo

L’avvocato Vasily Dubkov, che ha difeso Alexei Navalny e ha accompagnato anche negli ultimi giorni la madre Lyudmila nella regione artica per ottenere la restituzione del corpo del dissidente morto, è stato fermato oggi a Mosca, secondo quanto riferiscono diverse testate indipendenti russa, tra cui Novaya Gazeta Europe. Il legale, a quanto emerge, sarebbe accusato di un reato amministrativo, quello di «violazione dell’ordine pubblico». La cappa di repressione che opprime Navalny, perfino da morto, e il suo circuito era stata confermata ancora una volta questa mattina da un’altra denuncia fatta trapelare dalla portavoce Kira Yarmish: la famiglia e lo staff dell’oppositore deceduto in colonia penale non riescono ad ottenere uno spazio dove poter celebrare il funerale. «Abbiamo chiamato la maggior parte delle agenzie funebri private e pubbliche, dei siti commerciali e delle sale funebri. Da qualche parte dicono che la stanza è occupata. Da qualche parte si rifiutano di menzionare il nome Navalny. In un posto ci è stato detto direttamente che alle agenzie funebri era vietato lavorare con noi», è la denuncia.

