No! Questo non è un bambino palestinese sfigurato da un’arma proibita israeliana

Circola un video che riprende un presunti bambino palestinese con il volto sfigurato. Secondo i sostenitori della causa palestinese, sarebbero stati gli israeliani a ridurlo in tale stato usando armi proibite non specificate. In realtà, il bambino non ha nulla a che fare con il conflitto a Gaza e il suo volto non è stato sfigurato da qualche arma proibita. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Ecco un esempio di condivisione in lingua italiana da parte della pagina Facebook La Palestina Vive:

Il post, originariamente pubblicato dall’utente Rami Ahmad Bethlehem, è stato poi condiviso da altri utenti italiani sostenitori della Palestina, riportando lo stesso testo in italiano. Ecco, invece, il testo in lingua inglese:

A Palestinian child in Gaza, whose face was disfigured by shrapnel from prohibited weapons used by the occupation army in its aggression against homes and defenseless children, with the support of America.