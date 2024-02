Scuolabus fuori strada dopo un incidente a Potenza: 40 studenti salvi, l’autista è grave

Un autobus con 40 studenti a bordo in una cunetta all’ingresso di Baragiano (Potenza) è finito fuori strada dopo uno scontro con un’automobile. Tutte le persone a bordo sono salve, ma l’autista è rimasto incastrato nella vettura ed è grave. Sul posto per liberarlo ci sono i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Sull’incidente indagano i carabinieri. L’Ansa ha sentito il direttore del 118 Basilicata Soccorso Libero Mileti: nessuno degli studenti è ferito gravemente, ma alcuni sono stati trasferiti per accertamenti all’ospedale San Carlo di Potenza. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 83, alla periferia di Baragiano. Secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Potenza, l’autobus non si è scontrato con un’automobile, un’Alfa Romeo 147, come scritto in precedenza, ma per evitare una collisione frontale, è uscito dalla sede stradale adagiandosi sul lato destro. L’autista dell’automobile è il ferito più grave. Sull’autobus c’erano circa 40 studenti, tra i 14 e i 18 anni, che frequentano gli istituti superiori a Potenza.

