Vicenza, il vetro della casa regge l’ondata dell’alluvione. Le immagini diventano virali – Il video

Sembra di stare nelle profondità di uno stagno ma la realtà, stavolta, supera la fantasia. A Vicenza, provincia fortemente colpita dal maltempo alle 18 di mercoledì si contano 147 interventi di soccorso dei vigili del fuoco in 24 ore e altri 13 in corso per prosciugamenti di zone allagate e di cantine. E sott’acqua è anche chi ha girato il video della porta (o finestra?) a “tenuta stagna” che sta circolando sui social, rilanciato dalla pagina “Welcome to Favelas“. Nelle immagini si vede l’acqua a un livello alto mentre sullo sfondo circola una papera. Nella città veneta sono state evacuate in elicottero e gommone 7 persone rimaste isolate in un maneggio a Montebello, nella zona del bacino di laminazione, e altre 10 bloccate in via Marosticana dentro un centro di smistamento postale per l’innalzamento del livello dell’acqua. Allagato anche lo Stadio Menti della città mentre in alcune zone si rilevano oltre 240 millimetri di pioggia. Evitati danni più gravi alle «opere che abbiamo realizzato dal 2010 in avanti» assicura il governatore del Veneto Luca Zaia che parla di «situazione sotto controllo». Ma la Regione ha comunque annunciato lo stato di crisi.

