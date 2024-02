«Le manganellate agli studenti un fallimento? Sì, ma delle loro famiglie». L’affondo della Lega contro Mattarella – Il video

Non accenna a smorzarsi lo scontro politico sulle manganellate date dalle polizia venerdì scorso agli studenti in protesta a Pisa. Intervenendo a seguito dell’informativa alla Camera del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il deputato della Lega Edoardo Ziello ha risposto duramente alla presa di posizione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Condividiamo in pieno la parte in cui si dice che con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento», premette il leghista. Ma non certo nel senso che dava al termine il capo dello Stato: «È il fallimento educativo soprattutto delle famiglie di quegli studenti che hanno cercato lo scontro con le forze di polizia», afferma. Di più «il fallimento di alcuni docenti che hanno soffiato sul fuoco della protesta utilizzando quei manifestanti come una clava da buttare addosso a forze di polizia». Ed è proprio agli agenti che Ziello manda la sua «solidarietà» perché «attaccati dai centri sociali di sinistra». A seguire, punta il dito anche contro l’opposizione: «È un fallimento su cui si inserisce la vostra narrazione. Perché la vostra narrazione, signor Presidente, per il suo tramite, quella del Pd, della Sinistra, del 5 Stelle, quella del mondo al contrario, è una narrazione che strumentalizza questi ragazzi».

