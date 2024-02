Cariche a Pisa, il Presidente Mattarella perde la pazienza: «Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento»

«Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento». Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’indomani delle cariche della polizia contro gli studenti a Pisa, azione che ha scosso l’opinione pubblica portando ieri a una manifestazione pacifica partecipata da migliaia di persone nella città toscana. Non era mai accaduto che il Quirinale intervenisse in modo così duro e netto su vicende riguardanti la gestione dell’ordine pubblico. Una mossa questa dettata forse dalla pressoché assente reazione del governo Meloni (oggi la premier è impegnata a Kiev) e che è una critica, nemmeno troppo velata, verso la gestione del caso da parte del ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

L’indagine

Sulle cariche di ieri è stato aperto un fascicolo d’indagine della procura di Pisa, affidato ai carabinieri. Al vaglio le immagini circolate già ieri sui social per capire se è stata proporzionata o meno l’entità della reazione da parte degli agenti sui manifestanti. La questura ha comunque depositato in procura, o sta per farlo, una dettagliata informativa all’autorità giudiziaria, corredata dai filmati girati sul campo dalla polizia scientifica. Lunedì il ministro Piantedosi incontrerà i sindacati. Sulla vicenda è intervenuto, con una lettera indirizzata al titolare del Viminale, anche il leader della Cgil, Maurizio Landini, esprimendo «disapprovazione e preoccupazione democratica».

L’attacco delle opposizioni contro Piantedosi

«Bisogna che Piantedosi venga finalmente a chiarire in Parlamento davanti al Paese e prendersi le sue responsabilità. Non possiamo più assistere a scene inaccettabili come quelle che abbiamo visto ieri, di manganellate sui minori, di minori trattenuti e immobilizzati a terra. Non è accettabile. Non è un episodio isolato. Abbiamo visto scene come queste a Firenze, a Napoli, a Bologna c’è un clima di repressione di cui abbiamo già chiesto la settimana scorsa conto al ministro Piantedosi. È necessario che venga a chiarire e a prendersi le sue responsabilità davanti al Parlamento», ha dichiarato oggi la segretaria del Pd, Elly Schlein. Il leader M5S Giuseppe Conte ha parlato invece di silenzio del governo. «Presidente Meloni, ancora una volta sei rimasta silente senza proferire parola, ignorando le violente manganellate che ieri hanno provato a silenziare i giovani scesi pacificamente per le strade di Pisa e Firenze», ha scritto sui social.

