Ucraina, Giorgia Meloni è a Kiev. Con lei von der Leyen, Trudeau e De Croo

La premier italiana Giorgia Meloni è arrivata a Kiev in mattinata. Nella serata di ieri è atterrata all’aeroporto di Rzeszow in Polonia. Poi il viaggio in treno nella notte dalla frontiera polacca. Oggi Meloni presiederà la riunione del G7 da Kiev a due anni dall’invasione da parte della Russia. Incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky. La riunione virtuale del G7, la prima della presidenza italiana, è prevista per le 17, le 16 in Italia. A Kiev sono presenti anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier belga e presidente di turno della Ue, Alexander De Croo e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Hanno viaggiato sullo stesso treno della premier.

La presidente del Consiglio si collegherà per il G7 in videoconferenza dalle ore 16 dalla cattedrale di Santa Sofia. Verso le 18,30 parteciperà insieme a von der Leyem De Croo e Trudeau a una cerimonia all’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, vicino Kiev. Zelensky consegnerà onorificenze militari ai soldati superstiti della battaglia di Hostomel. I leader interverranno sul palco. A Palazzo Mariinskyi, sede della presidenza ucraina, terranno una conferenza stampa, attorno alle 13.30, ora italiana.

