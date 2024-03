Anzio, il ladro seriale preso a coltellate dai giovani “giustizieri”

La polizia di Anzio ha arrestato due giovani di 17 e 18 anni per il tentato omicidio di Lalry Ouarby. Il cittadino marocchino è stato aggredito prima a calci e pugni e poi a coltellate dopo un furto il 10 dicembre scorso. Il 17enne è finito in comunità, l’altro è agli arresti domiciliari. Ouarby intanto è morto assiderato dopo aver tentato di fuggire dalla casa di cura dove era ricoverato. Il Messaggero racconta oggi che gli investigatori hanno potuto ricostruire grazie ai filmati delle videocamere i momenti che hanno preceduto l’aggressione. In un filmato si vede il diciassettenne che cammina lungo viale Marconi in direzione di via Ardeatina. Poi passa davanti al bar Cannatà proprio mentre il ladro stava uscendo da sotto la saracinesca che aveva appena forzato per rubare il denaro dalla cassa. Era il terzo furto della serata: in precedenza aveva svaligiato un panificio e un negozio di abbigliamento. Ma invece di dare l’allarme le tre persone hanno deciso prima di picchiarlo e poi di accoltellarlo.

