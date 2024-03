Tapiro d’oro per Chiara Ferragni. «Non ho abbandonato Federico e no, non è una strategia di comunicazione» – Il video

Striscia la notizia becca l’influencer. Che sulle inchieste in corso precisa: «Tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema»

Striscia la notizia ha consegnato il Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni. Visto che nei giorni scorsi gli unici che erano riusciti a intervistare separatamente Fedez e consorte erano stati quelli di Pomeriggio 5, «il lungo naso del Tapiro ha fiutato un “accordo sottobanco” con Myrta Merlino e così Valerio Staffelli ha pedinato la troupe del collega Dessì», scherzano dal programma di Antonio Ricci. «Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento», dichiara Ferragni a Staffelli. Infine, quando l’inviato le chiede sviluppi sul Pandoro Gate e sulle inchieste collegate l’influencer risponde: «Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema». Questo per Chiara è il quarto tapiro. Il servizio completo andrà in onda stasera su Striscia la notizia.

