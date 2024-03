Neonato rapito dai genitori in ospedale a Pisa, le ricerche continuano a vuoto: il padre non parla e la madre è ancora ricercata

Proseguono incessanti le ricerche per trovare il neonato rapito dai genitori all’Ospedale Santa Chiara di Pisa, ma per il momento sono tutte andate a vuoto. Si tratta di una coppia senza fissa dimora, marito di origine nord africana e moglie sarda, sotto sorveglianza dei servizi sociali del Comune per via di problemi di tossicodipendenza. Lo scorso mercoledì 28 febbraio hanno deciso di agire: si sono intrufolati nel reparto di neonatologia, hanno preso il neonato e se lo sono portato via, riuscendo a non dare nell’occhio del personale sanitario e degli addetti alla sicurezza. Tutto sarebbe nato dal fatto che quel giorno avevano un incontro con gli operatori sociali per decidere di un eventuale affidamento del piccolo. La sera del sequestro, il padre è stato rintracciato a circa 15 chilometri di distanza, ma era solo e ha deciso di chiudersi nel silenzio. I carabinieri, intanto, continuano con le ricerche del piccolo. Le telecamere della zona sono state passate tutte al vaglio. Le autorità, fa sapere la Repubblica, hanno allertato anche la polizia alla frontiera marittima e aerea onde evitare che la madre, di cui non ci sono ancora tracce, possa uscire dalla regione.

Leggi anche: