Il farmaco principale per le donne trans è diventato a pagamento. La denuncia degli attivisti: «L’ennesimo attacco dopo il Careggi»

Sandrena è il farmaco più diffuso tra le donne transgender che necessitano di una terapia ormonale per assumere estrogeni e acquisire così caratteri femminili. È anche una delle terapie più sicure perché, essendo in formato gel, garantisce livelli costanti nel sangue e non incide sul fegato, attraverso cui sono invece obbligati a passare gli ormoni che vengono assunti per bocca. Ora, però, Sandrena non è più gratuito. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha riclassificato il medicinale declassandolo dalla classe di rimborsabilità A a quella C. Tradotto: da medicinale a carico dal Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), quindi gratuito, è passato a totale carico del paziente. Ogni scatola costerà 18,50 euro e rimarrà dispensabile a carico del Ssn solo sotto piano terapeutico. A chiedere la riclassificazione è stata l’azienda farmaceutica a capo di Sandrena, la Orion Corporation, e la comunità transgender è in fermento perché denuncia la decisione dell’Aifa.

Il farmaco

Le persone transgender che iniziano una terapia ormonale per poter acquisire caratteri maschili/femminili in linea con la propria identità di genere, la quale non combacia con il sesso biologico, si trovano a doverla assumere tutti i giorni e per tutta la vita. Nell’ottobre del 2020 i medicinali usati per la terapia ormonale sono diventati ufficialmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di due delibere dell’Aifa considerate storiche dalla comunità Lgbtqia+. Ora che con Sandrena è stato fatto un passo indietro in questo senso, gli attivisti trans denunciano la decisione, definendola un attacco alla categoria.

La denuncia del Movimento Identità Trans

«Dal momento che Sandrena, tra i suoi utilizzi, è uno dei farmaci estrogenici di più ampio uso nell’ambito dei percorsi ormonali di affermazione di genere, non possiamo nascondere il dubbio che questa mossa costituisca l’ennesimo attacco nei confronti delle persone trans», dichiara il Movimento Identità Trans, la prima associazione fondata in Italia a tutela dei diritti delle persone trans. «Non possiamo fare a meno di pensare che questo sia l’ennesimo esempio di una gestione personalistica e politica della Sanità pubblica, a cui il governo Meloni ci sta abituando. Un Governo che, pur di contaminare con le sue politiche ogni ingranaggio del Sistema Sanitario Nazionale, ha avuto il coraggio di nominare a capo dell’Aifa un tecnico, mandato lì per trasformare anche questo ente in una azienda asservita ad interessi economici», proseguono. «Tutto questo dopo aver già provveduto a rinominare, a propria immagine e somiglianza, anche il Comitato di Bioetica, facendolo diventare longa mania delle politiche governative. Con queste premesse e dopo la vergognosa spedizione punitiva contro il Careggi, il sospetto che la decisione di riclassificare Sandrena sia mossa da valutazioni di natura transfobica, diventa per noi quasi una certezza», concludono.

