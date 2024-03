«A Gaza non è un “genocidio”», si dimette il presidente di Anpi Milano Roberto Cenati

È scontro anche nell’Anpi sull’uso della parola «genocidio» a proposito della reazione militare israeliana nella Striscia di Gaza dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre. Il presidente di Anpi Milano dal 2011, Roberto Cenati, si è dimesso contestando l’uso della parola «genocidio» da parte dei vertici nazionali dell’Associazione nazionale partigiani in relazione alla risposta militare di Israele ad Hamas. «Il governo di estrema destra di Netanyahu – dice Cenati all’ansa – dopo l’ignobile attacco di Hamas, ha fatto un bagno di sangue uccidente tantissime persone, fra cui bambini e donne. Ma il termine “genocidio” – sottolinea – va usato con “delicatezza” perché è lo sterminio programmato scientificamente di una popolazione».

Da ormai 12 anni Cenati guidava l’Anpi di Milano. Finora aveva cercato di evitare che l’Anpi milanese venisse coinvolto nelle manifestazioni filo-palestinesi, contestando proprio le parole d’ordine usate in quelle occasioni. In una recente intervista al Corriere della Sera, Cenati aveva ribadito quanto fosse «improprio parlare di genocidio: in Palestina è in atto un bagno di sangue e una tragedia umanitaria. Chiediamo il cessate al fuoco al governo israeliano. Ma genocidio è un’altra cosa». Una posizione che gli ha procurato dure critiche anche all’interno dell’associazione. Fino alla decisione delle dimissioni.

