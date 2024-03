Ucciso a coltellate in casa a Nozza Monferrato: arrestata la figlia 19enne

La giovane è stata portata in una struttura protetta. L’episodio, per quanto accertato finora, sarebbe avvenuto al culmine di un acceso litigio

Svolta nelle indagini sulla morte dopo diverse coltellate di un 50enne, avvenuto ieri sera venerdì 1 marzo a Nizza Monferrato, nella provincia di Asti. Stando a quanto riporta Ansa, la figlia di 19 anni è in stato di fermo, accusata dell’omicidio del padre Akhyad Sulaev, immigrato in Italia alcuni anni fa con la moglie. Ma i motivi alla base del gesto sono ancora tutti da chiarire: nell’appartamento di famiglia tra padre e figlia, stando a quanto accertato finora, ci sarebbe stata una discussione. Gli agenti della compagnia di Canelli, coordinati dalla Procura di Alessandria, stanno ascoltando – scrivono i quotidiani locali – diverse testimonianze per fare luce sull’accaduto. Nel frattempo, la 19enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata accompagnata in una struttura protetta, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida.

