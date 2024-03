Vasto, incidente tra due auto sulla statale Adriatica: 3 morti e un ferito

Il frontale tra una Jeep Renegade e una Bmw nei presi del parcheggio Casarza, in provincia di Chieti

Due auto si sono scontrate sulla strada statale 16 Adriatica, nei dintorni di Vasto in provincia di Chieti. Secondo una prima ricostruzione, nel frontale sono rimaste coinvolte una Jeep Renegade e una Bmw coupé. Il bilancio dell’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è di tre morti e di un ferito che è stato trasferito all’ospedale San Pio. Un’altra persona sarebbe rimasta illesa. Lo scontro è avvenuto nei pressi del parcheggio spiaggia Casarza, dove sono intervenuti i mezzi e i soccorritori del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Leggi anche: