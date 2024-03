Federica Brignone sbuca dalla nebbia e vince il superG di Kvitfjell: battuta Gut-Behrami (e pure il meteo) – Il video

Federica Brignone vince contro tutti, compreso il meteo. Sbucata dalla nebbia (norvegese), la 33enne di Milano ha trionfato oggi – domenica 3 marzo – in un SuperG impossibile, quello di Kvitfjell. Per l’azzurra è la quarta vittoria stagionale e la 25/a in carriera, superando così non solo Sofia Goggia – alle prese con un brutto infortunio – ma pure il leggendario azzurro Gustav Thoeni. Brignone diventa così la seconda migliore sciatrice italiana di coppa del mondo dopo Alberto Tomba con i suoi 50 successi. Non solo: con la vittoria di oggi, la campionessa sale al secondo posto con 1.268 punti nella classifica generale di coppa superando l’americana Mikaela Shiffrin (1.209) e piazzandosi alle spalle della elvetica Lara-Gut-Behrami al comando con 1.594. «Il nostro è uno sport all’aria aperta e questi problemi ci stanno – ha detto Brignone riferendosi alla nebbia norvegese – e non credo proprio di aver vinto una gara “pacco”. Anzi sono molto soddisfatta di come avevo gareggiato sabato ed ancor più lo sono ovviamente per oggi, bisognava adattarsi. Probabilmente, qualche atleta che è scesa dopo di me ha trovato condizioni peggiori: mi dispiace. Sono migliorata moltissimo in velocità rispetto allo scorso anno, ci ho lavorato tanto, anche con mio fratello. Per me è una stagione grandissima anche se a gennaio non tutto è andato come volevo. Comunque sia il mio è un bilancio davvero buono: vedo il bicchiere tutto pieno», ha concluso.

