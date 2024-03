No! Questo video non mostra un vero attacco degli Houthi

Un missile vola basso sul mare poco prima che la scena venga avvolta completamente dall’oscurità della notte. Dopo aver superato diverse navi, ne colpisce una. Questo è quanto si vede in un video virale in queste ore sui social. Chi lo condivide sostiene che si tratti della ripresa di un attacco degli Houthi che avrebbe colpito quattro navi, tra cui la USS Laboon – erroneamente traslitterata come Labone – della marina militare statunitense. In realtà, il video non mostra un vero attacco degli Houthi, ma è tratto da un videogioco

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui uno simile). Nella descrizione del primo si legge:

Nelle ultime 24 ore si è verificata una battaglia navale nel Mar Rosso in cui quattro navi, tra cui la USS Labone della Marina americana, sono state attaccate con missili balistici da parte degli Houthi.

Mentre in quella del secondo:

BATTAGLIA NAVALE NEL MAR ROSSO Il Mar Rosso è stato teatro di una battaglia navale nelle ultime 24 ore, con quattro navi, tra cui la USS Labone della Marina statunitense, che sono state colpite da attacchi missilistici balistici da parte degli Houthi. La nave da guerra britannica HMS Diamond è stata gravemente danneggiata dagli Houthi, e richiamata per le riparazioni.

Il video, però non mostra un fatto reale, bensì la scena di un videogioco. Il video completo è disponibile su YouTube – la parte condivisa sui social arriva dopo 7′ 17” – dove si apprende, dalla descrizione, che è stato realizzato e pubblicato il 14 gennaio 2024, «utilizzando i contenuti di Bohemia Interactive a.s». Quest’ultimo è uno studio indipendente che produce diversi videogiochi, tra cui ArmA III, quello del 2013 che ha dato origine al contenuto diffuso in maniera fuorviante. Chiarito ciò, l’incrociatore Laboon è sato veramente colpito da un missile degli Houthi lo scorso 14 gennaio, come riporta AP, dopo che la nave aveva abbattuto alcuni droni comandati dai ribelli yemeniti.

Conclusioni

Circola un video che mostrerebbe un missile Houthi colpire la nave statunitense Laboon. In realtà il video è tratto da un videogioco. L’incrociatore Laboon è stato veramente colpito da un missile degli Houthi lo scorso 14 gennaio.

