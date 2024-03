Facebook, Messenger e Instagram sono ko. Tanti utenti segnalano il down in Italia e all’estero

Facebook, Messenger e Instagram sono down. Diversi utenti non riescono ad accedere alle piattaforme social sia su browser che su app. Appare una pagina bianca vuota, senza messaggi di errore. Non è chiara la causa esatta del disservizio. «Non riesco ad accedere al profilo, voi?», «Facebook e Instagram down e io, come al solito, prima riavvio il Wi-Fi, poi penso che mi abbiano hackerare il profilo e infine mi ricordo che esiste X», scherza un utente. Le segnalazioni si stanno moltiplicando negli ultimi minuti.

