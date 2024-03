Gigi D’Alessio si propone come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025: «Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida»

Se le domeniche d’agosto fa «cader» la neve nelle sue canzoni d’amore perché non calcare il palcoscenico più difficile della tv italiano, ora orfano di Amadeus? Gigi D’Alessio si propone come conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. «Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida», dichiara in un’intervista a “Tv Sorrisi e canzoni“. «Ma la prima cosa che farei sarebbe andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo», ha precisato l’artista. E in mente ha un progetto chiaro per la kermesse canora: «Fosse per me, vorrei una giuria di qualità: maestri d’orchestra, produttori anche da tutto il mondo per evitare conflitti d’interessi». «Geolier – spiega D’Alessio – non ha vinto perché la sala stampa ha contato di più della sala da pranzo della gente». «Comunque su Rai1 un appuntamento musicale con me è già fissato: il 13 giugno va in onda un mio concerto da Piazza Plebiscito a Napoli. Sarà una grande festa», conclude il cantante. L’artista napoletano non sarebbe il primo musicista alla prova della conduzione dell’Ariston. Tra i suoi predecessori ricordiamo la mitica Raffaella Carrà nel 2001 o Loretta Goggi nel 1986.

(in copertina D’Alessio e Geolier nella serata cover e duetti nell’ultimo Festival di Sanremo. Foto ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)

